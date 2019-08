EUR/USD Rückzug vom Tageshoch in den Bereich der 1,1120 - Deutsche IFO-Ergebnisse im August schlechter als erwartet - US-China Handelsprobleme belasten die Marktstimmung - Die Gemeinschaftswährung baut einen Teil ihrer anfänglichen Gewinne ab und so notiert der EUR/USD nun am Tagestief im Bereich der 1,1120/15. EUR/USD schwächer mit USD Käufen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...