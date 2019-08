Der EUR/USD bildete am Freitag einen bullish Außenstab, aber die heutige Kursentwicklung scheint die Aussichten auf weitere Gewinne zunichte zu machen - Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wird am Fibo Retracement von 1,1186 und am 55-Tage-SMA von 1,1211 auf Widerstand stoßen - Unterstützungen liegen bei 1,1100, wo sich der 10-Tage-SMA befindet, ...

