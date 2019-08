Biarritz - Auf dem Gipfel der sieben grossen Industrieländer (G7) gab es am Montag vorsichtige Entspannungssignale im Umgang mit dem Irankonflikt und dem Handelskrieg mit China. Nach dem Wirbel um den heiklen Überraschungsbesuch des iranischen Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif am Sonntag am Rande des Treffens der Staats- und Regierungschefs zeigte sich US-Präsident Donald Trump ganz...

Den vollständigen Artikel lesen ...