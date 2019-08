EUR/GBP baut Gewinne vom Freitag in die Nähe der 0,9100 aus - PM B. Johnson sieht "Touch and go" Chance auf einen Deal - Irischer Backstop bleibt das Hauptproblem der UK-EU Gespräche - Die Angebote gegenüber dem britischen Pfund halfen dem EUR/GBP zu steigen und am Montag die psychologische Marke von 0,9100 zu erreichen. EUR/GBP Fokus auf Brexit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...