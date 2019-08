Dirk Schuster ist neuer Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten Erzgebirge Aue. "Glückauf Dirk Schuster und Sascha Franz! Willkommen im Schacht", twitterte der Verein am Montag.



Franz wird demnach offenbar das Co-Traineramt bei den Sachsen übernehmen. In einem Video, welches der Verein über den Kurznachrichtendienst verbreitete, waren sowohl Schuster als auch Franz dabei zu sehen, wie sie auf dem Vereinsgelände eintrafen. Schuster übernimmt das Cheftraineramt von Daniel Meyer, der am 19. August trotz eines guten Saisonstarts des Klubs nach Vereinsangaben "vorerst" beurlaubt worden war. Über die Gründe hatte der Verein keine Angaben gemacht.



Zuletzt hatte Schuster den SV Darmstadt 98 trainiert. Zuvor war er unter anderem auch Cheftrainer des FC Augsburg.