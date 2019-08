USD/JPY nach US Auftragseingängen die 106,00 im Blick - Positive Handelsschlagzeilen führten am Montag zu einer aggressiven Schließung von Shorts - Die starken Gebote gegenüber dem USD bleiben nach dem durchwachsenen US Auftragseingängen für langlebige Gebrauchsgüter erhalten. Der USD/JPY erhält starke Gebote und so bleibt er nach den US Auftragseingängen ...

