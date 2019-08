Bern - Bundesrichterinnen und Bundesrichter sollen nicht mehr vom Parlament gewählt, sondern per Losentscheid bestimmt werden. Das verlangt die Justiz-Initiative, die am Montag mit 128'000 beglaubigten Unterschriften eingereicht worden ist. Heute gebe es in der Schweiz keine Gewaltentrennung, sagte Adrian Gasser, Unternehmer und Urheber der Justiz-Initiative, der Agentur Keystone-SDA.

