Die Erfolgskonzepte von NORMA kommen auch bei den Kunden in Frankreich hervorragend an. Überall in den Vertriebsregionen Alsace/Lorraine, Champagne und Bourgogne Franche-Comté ist es dem deutschen Lebensmittel-Discounter gelungen, sich als eine der beliebtesten Einkaufsadressen zu etablieren. Foto © Norma NORMA-Filialen in Frankreich: Begehrte Einkaufsadresse (auch)...

Den vollständigen Artikel lesen ...