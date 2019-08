Die Efta- und die Mercosur-Staaten haben sich über ein Freihandels-Abkommen geeinigt. 95 Prozent der Schweizer Exporte in die lateinamerikanischen Staaten sollen damit zollfrei werden. Brasiliens umstrittener Präsident Jair Bolsonaro hatte die Einigung bereits am vergangenen Freitag über Twitter bekannt gegeben, so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...