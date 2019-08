Ein mäßiger Ausblick hat die Aktie am 21. August in den Abgrund gestürzt. Nach dem Kursrutsch von gut 57,00 Euro auf unter 49,00 Euro ging es am Donnerstag, Freitag und Montag noch einmal auf Talfahrt und die Aktie landete bei etwa 45,00 Euro. Nach dem Kursverfall müsste es irgendwo eine Gegenreaktion geben, die man für einen starken Trade nutzen kann. Die Fundamentaldaten mit einem KGV von geschätzten 10,272 für 2019 und einer Dividende von 4,74% ...

