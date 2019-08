FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.08.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2300 (2320) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 940 (950) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 480 (630) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS FERGUSON TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - CITIGROUP RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1220 (1155) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 485 (495) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 290 (310) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 65 (40) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1600 (1540) PENCE - 'HOLD' - RBC RAISES G4S TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 200 (205) PENCE - RBC RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1200 (1100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT: JPMORGAN RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'NEUTRAL'



