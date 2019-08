Bert Jansen (UBS): Gold erstrahlt im alten Glanz

Der jüngste Anstieg des Goldpreises hat das Interesse der Anleger an dem Edelmetall neu entfacht. Im letzten Monat stieg der Preis um 5% in USD, sodass sich das Gold in diesem Jahr insgesamt bereits um 17% verteuerte. In Euro beträgt der Anstieg 21%, sodass der Preis nun nah am Allzeithoch notiert. Damit hat sich Gold deutlich besser entwickelt als Aktien und Staatsanleihen der Eurozone sowie Euro- Geldmarktanlagen.



Die Opportunitätskosten für den Besitz des Edelmetalls hatten in den letzten Jahren maßgeblichen Einfluss auf die Preisentwicklung. Tatsächlich besteht eine enge umgekehrte Beziehung zwischen dem Goldpreis und den US-Anleihenrenditen.





UBS House View Weekly "Gold erstrahlt im alten Glanz"





