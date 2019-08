Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, wonach sie in den kommenden Jahren Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt rund 500 Megawatt außerhalb des EEGs realisieren wollen. Die Thüga-Gruppe will den Solarstrom über langfristige Stromabnahmeverträge abnehmen.Die Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG (THEE) und die CEE Group (CEE) haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. Darin vereinbaren sie die Absicht, gemeinsam in ganz Deutschland große Photovoltaik-Freiflächenanlagen ohne Förderung realisieren und betreiben zu wollen. Die Solarparks sollen eine Gesamtleistung ...

