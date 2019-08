Marktbericht Zürich - Mit dem Ende der Sommerferienzeit hat sich der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) wieder deutlich dynamischer gezeigt als in den Vorwochen. Insbesondere Repower, die nach den Halbjahreszahlen gesucht wurden, trieben das Gesamtvolumen in der vergangenen Handelswoche zwar an. Aber auch ohne die Transaktionen des Energieunternehmens nahmen die Volumen zu...

