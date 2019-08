Im hessischen Bensheim nahe Darmstadt ist am Dienstagnachmittag ein Mann bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Gegen 14:45 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf Polizei und Rettungsdienst, da der Mann in einem Badesee am Berliner Ring untergegangen war, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.



Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei suchten daraufhin nach der Person. Schließlich konnte der Mann durch das DLRG sowie eines Beamten der Polizeistation Bensheim im Wasser entdeckt und geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb der Mann noch vor Ort, so die Beamten weiter. Um wen es sich bei der Person handelt und warum er untergegangen ist, steht derzeit noch nicht fest.



Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen, so die Polizei.