Diesen Sommer hatten südafrikanische Zitrusfrüchte bereits fünf Fälle in europäischen Häfen mit von Black Spot (Schwarzfleckenkrankheit) und anderen Schädlingen befallenen Lieferungen. Die offiziellen Daten der Europäischen Kommission, die in der Publikation Europhyt gesammelt sind, bekräftigen einen weiteren Sommer mit einem hohen Grad an...

Den vollständigen Artikel lesen ...