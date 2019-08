In ausgewählten Filialen der Migros Luzern sind ab dem 12. August 2019 verschiedene Produkte neu auch in Demeter-Qualität erhältlich. Das Traditionslabel steht für eine biodynamische Landwirtschaft, die den Boden, die Pflanzen, die Tiere und die Menschen stärkt, so der Migros Luzern. Foto/Logo © Demeter Mehrwert Demeter Die Migros Luzern führt in einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...