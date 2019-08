New York - Der im Zentrum der Opioid-Krise in den USA stehende Pharmakonzern Purdue steht offenbar vor einem milliardenschweren Vergleich zur Beilegung des Grossteils an Rechtsstreitigkeiten. Die Eigentümerfamilie des Herstellers des Schmerzmittels Oxycontin, Sackler, habe sich mit den Behörden auf ein Paket im Volumen von mehr als 11 Milliarden Dollar geeinigt...

