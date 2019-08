Am 26. August hatten wir über Innogy berichtet und der Artikel sah wie folgt aus: "Innogy hatte am 30. Juli sein Allzeithoch bei 43,88 Euro markiert und musste dann wieder etwas abgeben. Die Aktie landete am 31. Juli im Tagesverlauf bei 42,63 Euro und hatte es zum Handelsende wieder über die Marke von 43,00 Euro geschafft. Der Test der charttechnischen Unterstützung wurde somit gewonnen. Danach sieht man eine Seitwärtsbewegung und im Anschluss ging ...

Den vollständigen Artikel lesen ...