Zalando hatte am 01. August sehr gute Zahlen geliefert und die Aktie machte einen Freudensprung. Das Hoch wurde bei 48,31 Euro markiert und danach entwickelte sich der Kurs bis 42,00 Euro nach unten und der nächste Abstieg reichte bis 38,45 Euro am 15. August. Die charttechnische Unterstützung bei 38,00 Euro wurde nicht bemüht und bereits am nächsten Tag zeigte sich eine kleine Gegenwehr, die sich in den darauffolgenden Handelstagen fortsetzte und ...

