Die 600 Mietwohnungen der Siedlung Soleil Lofts im US-Bundesstaat Utah werden mit Photovoltaik-Anlagen und Sonnenbatterien ausgestattet und zu einem virtuellen Kraftwerk vernetzt. Ähnliche Projekte hat Sonnen in den USA bereits in Florida und Arizona realisiert.Auf Strom als einzigen Energieträger setzt die Wohnsiedlung Solar Lofts in der Nähe von Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah. Wie der Speicherspezialist Sonnen mitteilt, werden die 600 Wohnungen dafür in Kooperation mit dem Energieversorger Rocky Mountain Power und dem Immobilienentwickler The Wasatch Group mit einer Photovoltaik-Dachanlage, ...

