Daniel Kalt (UBS): Unternehmen auf den demografischen Wandel vorbereiten

Derzeit geistert das Wort "Japanifizierung" in den Medien herum. Es wird befürchtet, dass Europa und die Schweiz über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, mit Zinsen um oder gar unter null konfrontiert sein könnten. Auch in einem weiteren, nicht minder besorgniserregenden Aspekt ist uns das Land der aufgehenden Sonne einiges voraus: Seine Gesellschaft altert unaufhaltsam. 1950 lebten in Japan mehr als zehn Mal so viele Erwerbstätige wie Rentner.

Dieses Verhältnis war bis zur Jahrhundertwende auf 3,3 gesunken, und dürfte 2050 noch 1,4 betragen.



Japan bildet diesbezüglich keine Ausnahme. Vielmehr nehmen die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Auswirkungen der alternden Bevölkerung weltweit zu, was sich auf Entscheidungsträger und Einzelpersonen auswirken wird.



UBS House View "Unternehmen auf den demografischen Wandel vorbereiten"





Finden Sie hier Informationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds und Produkten von UBS Asset Management.