Bern - Renditeliegenschaften haben in den letzten Jahren einen sehr starken Preisschub erlebt. Nun scheint klar, wie man auf die Bremse treten will: Die Banken haben mit ihren Vorschlägen zur Selbstregulierung Gehör gefunden. Die Finanzmarktaufsicht (Finma) hat am Mittwoch die von der Bankiervereinigung (SBVg) vor wenigen Wochen eingereichten Vorschläge angenommen. Diese gehen im Urteil der...

Den vollständigen Artikel lesen ...