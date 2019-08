EUR/JPY konsolidiert heute über 117,00 - Fokus des Marktes liegt auf US-China Handelsabkommen - Deutsches GfK Verbraucherklima liegt im September bei 9,7 - Der EUR/JPY bewegt sich im Einklang mit der allgemeinen Marktstimmung seitwärts und so notiert er in einer schmalen Range um 117,30. EUR/JPY Fokus liegt auf Handel, Daten Das Paar notiert am ...

