In Vietnam testen die Freiburger Wissenschaftler, ob Pangasius und Shrimps in mit Photovoltaik überdachten Aquakulturen gezüchtet werden können. Das soll eine doppelte Nutzung der Flächen ermöglichen, aber auch Vorteile für den Betrieb der Zuchtanlagen bringen.Warum sollte im Wasser nicht auch funktionieren, was auf dem Acker für höhere Erträge sorgt. Am Mekong testet das Fraunhofer- Institut für Solare Energiesysteme ISE zurzeit eine neue Variante der Aqua-Photovoltaik. Bei dem Projekt namens "Shrimps" (Solar-Aquaculture Habitats as Resource-Efficient and Integrated Multilayer Production Systems) ...

