Die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken ist bereit, zusammen mit dem früheren NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans für den Bundesvorsitz der SPD zu kandidieren. "Ich möchte gemeinsam mit Norbert Walter-Borjans einen Beitrag zum Neustart in der SPD leisten", sagte sie dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstagsausgabe).



Walter-Borjans hatte am Mittwoch seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt, falls der NRW-Landesvorstand ihn nominieren würde. Sie sei "schon vor längerer Zeit an ihn herangetreten und habe ihn gefragt, ob er sich eine gemeinsame Kandidatur vorstellen kann", berichtete die Politikerin aus Baden-Württemberg, die der Parlamentarischen Linken angehört. "Ich möchte dabei mithelfen, dass die SPD den Einstieg in die digitale Welt findet. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen nicht durch die Digitalisierung unter die Räder kommen", sagte sie.



Im Bundestag gehört sie unter anderem dem Ausschuss Digitale Agenda an und befasst sich mit Digitalpolitik und Datenschutz. Die Menschen sollten sich "dem digitalen Wandel auch auf dem Arbeitsmarkt mit Zuversicht zuwenden können". Über ihren Mitkandidaten Walter-Borjans sagte sie, dieser stehe "wie kaum ein anderer in der Partei durch seine Steuerpolitik für eine glaubhafte sozialdemokratische Politik, die für eine gerechte Verteilung kämpft".