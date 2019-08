Fallende Anleiherenditen belasten weiterhin die Aktienmärkte - Defensivsektor profitiert am Mittwoch von der Risikoaversion - Technologie- und Kommunikationswerte fallen stark - Die wichtigsten US Aktienindices sind zum Tagesbeginn am Mittwoch gefallen, da die US Anleiherenditen gefallen sind, was die Ängste vor eine Rezession widerspiegelt. Die ...

