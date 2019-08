Der GBP/USD zog sich vom Monatshoch zurück, nach dem dieses am Dienstag bei 1,2310 gebildet wurde - Die Bären müssen die 1,2211 und 1,2173 Unterstützungen durchbrechen - GBP/USD Tageschart Der GBP/USD bleibt in einem Abwärtstrend unter den wichtigen SMAs. In den letzten 2,5-Wochen konnte sich das Cable vom 2019 Tief aus dem Bereich der 1,2015 erholen. ...

