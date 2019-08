In einer veröffentlichten Erklärung gab das Privy Council bekannt, dass die Queen die vom britischen Premierminister Boris Johnson heute Morgen geforderte Vertagung des Parlaments genehmigt hat. "Die Vertagung des Parlaments wird frühestens am Montag, den 9. September und spätestens am Donnerstag, den 12. September 2019, bis Montag, den 14. Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...