Die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat nach rund zwei Wochen Segeltörn über den Nordatlantik mit wackeligen Füßen und ihrem berühmten Pappschild "Skolstrejk för Klimatet" in der Hand US-Boden betreten. Nachdem die Einrumpfyacht Malizia II mit der 16-Jährigen an Bord bereits am Mittwochmorgen (Ortszeit) vor Coney Island im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn festgemacht hatte, um die Zollformalitäten zu absolvieren, segelte Thunberg am Nachmittag begleitet von Booten mit Kamerateams sowie kleineren Segelschiffen mit den plakatierten Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen an der North Cove Marina in Manhattan ein.



Auf den allerletzten Metern war offenbar aufgrund einer Flaute ein Beiboot mit der Aufschrift "100 percent electric" nötig, um das Segelschiff mit Thunberg zum endgültigen Ziel zu bringen. Während ihr Skipper Boris Herrmann kurz nach der Ankunft gefasst betonte, auf der Reise nur Solarenergie und Wind genutzt zu haben, war Thunberg noch sichtlich benommen. Es sei eine überraschend gute Reise gewesen, sie sei nicht ein einziges Mal seekrank geworden, sie verlange aber nicht von jedermann, es ihr gleichzutun, so Thunberg. Sie wolle sich nun ausruhen und am Freitag am "Schulstreik" vor dem Gebäude der Vereinten Nationen teilnehmen, der dort bereits seit einem halben Jahr jede Woche stattfinde.



Mit den Worten "Just listen to the science" formulierte Thunberg eine Botschaft an US-Präsident Donald Trump. Mit Zügen, Bussen und wahrscheinlich einer weiteren kurzen Segelfahrt wolle sie auch auf jeden Fall noch nach Chile, um ort an der UN-Klimakonferenz teilzunehmen.