Die Zwiebelernte in Deutschland gewinnt Ende August in nahezu allen Anbauregionen an Schwung, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bisher stiegen die Angebotsmengen jedoch nur moderat an, die Preise halten sich deutlich über dem 5-Jahresmittel. Bildquelle: Shutterstock.com Zum Shop: AMI-Markt Chart Quelle und Copyright: AMI-informiert.de (AMI,...

Den vollständigen Artikel lesen ...