Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstagvormittag klar im Plus. Dabei hat der Leitindex SMI die Marke von 9'800 Punkten zurückerobert, unter die er am Ende der Vorwoche gefallen war. Händler sprechen zum einen von einer Gegenbewegung auf die jüngsten Kursverluste. Zum anderen helfe die Entwicklung in Italien, wo es doch nicht zu Neuwahlen kommt –.

Den vollständigen Artikel lesen ...