Die EUR/USD Kursentwicklung bleibt in dieser Woche fragil, nach dem das Paar am Montag am 1,1160 Hoch scheiterte - Sollte der Markt steigen, so wird sich der Fokus auf das Wochen Hoch von 1,1163 und das Fibo Retracement bei 1,1186 verlagern. Über diesem Bereich befindet sich die 1,1199/1,1206, wo der 55-/100-Tage-SMA einen wichtigen Widerstand bieten ...

