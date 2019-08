Seit einigen Tagen liefert SMA den neuen 4,6-MW-Zentralwechselrichter Sunny Central UP in PV-Projekte aus. Der Zentral-Wechselrichter für große PV-Kraftwerke schafft über 50 Prozent mehr Leistung als seine Vorgänger-Modelle. "Der Sunny Central UP kommt in Projekten in der ganzen Welt zum Einsatz, einen Schwerpunkt bilden dabei aktuell Großprojekte in den USA", sagt Boris Wolff, Experte für Großwechselrichter ...

