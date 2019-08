Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor schweren Gewittern in Teilen Deutschlands gewarnt. Betroffen seien Teile der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Sachsen, teilte der DWD am Donnerstagnachmittag mit.



Es könne örtlich zu Blitzschäden sowie Überflutungen von Kellern und Straßen kommen. Die aktuellen Warnungen gelten zunächst bis 22:00 Uhr. Eine Verlängerung sowie eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sei möglich, so der DWD. Verantwortlich sei eine Kaltfront, welche vorübergehend weniger warme und trockenere Luft in den Nordwesten lenke. In der Südosthälfte bleibe es schwül-heiß, sodass dort mit kräftigen Gewittern gerechnet werden müsse, die örtlich auch unwetterartig ausfallen könnten, so der Wetterdienst.