Die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation Deutsche Umwelthilfe (DUH) vergibt das Label "KlimaStadtWerk" an Kommunalversorger mit vorbildlichen Klimaschutzleistungen bei Strom, Wärme & Co. und sucht dafür weitere Kandidaten. Mit der Vergabe des Labels würdigt die DUH Erfolge kommunaler Energieversorger im Klimaschutz. In einer Pilotphase hat die DUH das Label bereits an drei Stadtwerke vergeben: ...

