EUR/USD bleibt in seiner Range um 1,1070 - Deutsches Flash CPI schwächer als erwartet - US Q2 BIP entspricht mit 2,0 % der Prognose - Die Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt in dieser Woche schwach und so notiert der EUR/USD am unteren Ende seiner Range um 1,1070. EUR/USD nach Daten schwächer Das Paar verzeichnet seit Montag Verluste ...

