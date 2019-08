Am Donnerstag hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.838,88 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Dabei waren kurz vor Handelsende fast alle Werte im Plus, allen voran die Wertpapiere von Thyssenkrupp, Covestro und von Infineon, die jeweils starke Kursgewinne von über drei Prozent verzeichneten. Marktbeobachter sehen die Aussicht auf eine neue eher pro-europäische Regierung in Italien als Grund für die gute Stimmung unter den Anlegern. Einzig die Anteilsscheine von Vonovia standen kurz vor Handelsschluss mit kräftigen Kursverlusten von über einem Prozent am Ende der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas schwächer.



Ein Euro kostete 1,1059 US-Dollar (-0,20 Prozent).