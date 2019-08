Der FC Bayern München spielt in der Gruppenphase der Champions League in Gruppe B mit Tottenham Hotspur, Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad. Das ergab die Auslosung der Gruppenphase am Donnerstagabend im Grimaldi Forum in Monaco.



Borussia Dortmund ist in Gruppe F mit dem FC Barcelona, Inter Mailand und Slavia Prag. RB Leipzig landete in Gruppe G mit Zenit St. Petersburg, Benfica Lissabon und Olympique Lyon. Bayer 04 Leverkusen trifft in Gruppe D auf Juventus Turin, Atlético Madrid und Lokomotive Moskau. Die weiteren Ergebnisse der Champions-League-Auslosung: Gruppe A: Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Brügge, Galatasaray Istanbul.



Gruppe C: Manchester City, Schachtar Donezk, Dinamo Zagreb, Atalanta Bergamo. Gruppe E: FC Liverpool, SSC Neapel, Red Bull Salzburg, KRC Genk. Gruppe H: FC Chelsea, Ajax Amsterdam, FC Valencia, OSC Lille. Die Gruppenphase startet am 17. September und endet am 11. Dezember 2019. Das Finale findet am 30. Mai 2020 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul statt.