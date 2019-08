Die Verkäufe von spanischem Obst und Gemüse an Kanada sind um 19% gestiegen, wobei sie sich in der ersten Hälfte von 2019 auf 45.429 Tonnen beliefen. In dem gleichen Zeitraum sind die EU-Verkäufe auf 62.575 Tonnen bei einer Zunahme von 18% gestiegen. Dem Wert nach beliefen sich die spanischen Verkäufe auf 45 Millionen EUR. Bildquelle: Shutterstock.com Wie von FEPEX...

