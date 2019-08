In der Projektpipeline des Bremer Projektierers spielen Stromabnahmeverträge (PPAs) eine immer wichtigere Rolle. Noch in diesem Jahr will das Unternehmen weiteres PPAs im Photovoltaik-Bereich abschließen.Einen Umsatz von 36,3 Millionen Euro und damit ein Plus von gut zehn Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode meldet die Energiekontor AG für das erste Halbjahr 2019. Das Konzern-EBIT lag demnach mit 11,2 Millionen Euro knapp unter dem Niveau des Vorjahres, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) mit 4,8 Millionen Euro leicht darüber. Das positive Ergebnis ist laut Energiekontor ...

