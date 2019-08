EUR/USD bleibt nach Eurozonen CPI in seiner Range - Eurozone Flash CPI liegt im August bei 1,0 % - Deutsche Einzelhandelsumsätze fallen im Juli mehr als erwartet - Der EUR/USD notiert am letzten Handelstag der Woche am unteren Ende seiner Range in der Nähe der 1,1040. EUR/USD reagiert apathisch auf Inflationsdaten Das Paar bleibt am Freitag in ...

