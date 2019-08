USD bleibt durch steigende US Anleiherenditen gut unterstützt - Schwächere Ölpreise unterwandern den Loonie, was das Paar unterstützt - Die Investoren haben nun die kanadische/amerikanischen Daten im Blick - Der USD/CAD verzeichnet am Freitag über 1,3300 einen Gewinn, während das Paar in seiner 3-Tage alten Range bleibt. Nach dem Pullback der vergangenen ...

