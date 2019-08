Das TD Securities Analyseteam erwartet einen Rückgang des offiziellen chinesischen Produktions-PMI auf 49,5 im August, von 49,7 im Juli, was der vierte Monat in Folge des Rückgangs sein würde. Wichtigste Zitate "Die Intensivierung der Zölle sowohl aus den USA als auch aus China, wird dazu beigetragen haben, die Stimmung in der Produktion weiter zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...