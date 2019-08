Eine neues Infoportal des Verbandes Austria Solar zeigt die Vorteile solarer Fernwärmeversorgung auf. Das neue Internetangebot des österreichischen Branchenverbandes beschreibt wo die vernetzte, großformatige Solarthermie gut funktioniert und was nötig ist, damit sie stärker genutzt wird. In Österreich lag der Anteil erneuerbarer Energie in der Fernwärme lag dank eines hohen Biomasseanteils 2017 bei ...

