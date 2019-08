Der Jahres PCE-Kernpreisindex bleibt wie erwartet konstant bei 1,6% - Die privaten Ausgaben steigen im gleichen Zeitraum stärker als erwartet - Der US-Dollar-Index hält nach den Daten an seinen Gewinnen fest - Nach den am Freitag vom US Bureau of Economic Analysis (BEA) veröffentlichten Daten stieg der Personal Consumption Expenditures Price (PCE) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...