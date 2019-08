Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 rettet ein Plus von 0,45 Prozent auf 3426,76 Punkte über die Ziellinie.Paris - Erneute politische Unruhe in Italien hat die Erholung der europäischen Aktienmärkte am Freitagnachmittag ausgebremst. Zuvor hatte der wieder aufgekeimte vorsichtige Optimismus in Sachen Handelskrieg noch deutlicher gestützt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büsste im späten Handel einen Teil seiner Gewinne ein, rettete aber immer noch ein Plus von 0,45 Prozent auf 3426...

