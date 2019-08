Wieder einmal ist gut gemeint das Gegenteil von gut gemacht. Die Millionen sind eine Konzession an die notorisch trägen und fortschrittsresistenten Verleger.Wieder einmal ist gut gemeint das Gegenteil von gut gemacht. Was die Medienministerin Simonetta Sommaruga im Namen des Bundesrates als sinnvolle und notwendige Massnahmen gegen den Zerfall der "Medien als Fundament der Demokratie" hochstilisierte, sind in Wahrheit einfach eine Konzession an die notorisch trägen und fortschrittsresistenten Verleger. Von Helmuth Fuchs Rund 100 Millionen...

