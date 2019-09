Am 16. Juni hatten wir die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps auf eine gute Trading-Chance mit Sibanye-Stillwater hingewiesen. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir geschrieben: "Wenn man an einen steigenden Goldpreis glaubt, könnte man einen Trade mit Sibanye-Stillwater wagen. Das Unternehmen gehört zu den ganz großen Goldproduzenten in Südafrika und ist zudem ein Primärproduzent von Platin und Palladium." Den Abonnenten hatten wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...