Auch in diesem Jahr fällt auf der spoga+gafa in Köln der Startschuss für die deutschlandweiten Landgard Nachhaltigkeitswochen. Ab Anfang September dreht sich an allen Standorten der Erzeugergenossenschaft und in den Cash & Carry Märkten für mehrere Wochen alles um die vier Säulen der Landgard Nachhaltigkeitsstrategie "Grüne Produkte",...

Den vollständigen Artikel lesen ...